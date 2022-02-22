شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: يوم التأسيس يمثّل تاريخ وثقافة وقيم وبطولات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "يطيب لنا وأنتم تحتفلون بيوم الـتأسيس، أن نتقدم لمقامكم السامي، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق، بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، داعين الله تعالى لكم بالصحة والعمر المديد، ولبلدكم وشعبكم بدوام الخير والازدهار".

وأضاف: "نغتنم هذه المناسبة الوطنية المهمة، التي تمثل تاريخ وثقافة وقيم وبطولات المجتمع السعودي، لنجدد التأكيد على حرصنا على مواصلة العمل معكم لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تجمع شعبينا وبلدينا الشقيقين".

كما هنأ رئيس دولة فلسطين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة يوم التأسيس.

وجدّد في برقية بعثها لسمو ولي العهد اعتزازه بالعلاقات الثنائية التاريخية مع المملكة العربية السعودية، وحرصه على تعزيزها لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.