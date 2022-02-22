عمليات بغداد تعلن ضبط 72 مخالفاً لشروط الاقامة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن ضبط 72 مخالفاً لشروط وضوابط الاقامة.

وقالت القيادة في بيان إنه "تزامناً مع ذكرى الزيارة الرجبية وضمن الخطط المرسومة لتأمين الحماية لها وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مديرية شؤون الاقامة من تنفيذ واجب بحث وتفتيش ومتابعة الوافدين الاجانب في جانبي الكرخ والرصافة حيث ضبط خلاله (47) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن احد الفنادق في جانب الكرخ".

وأضافت أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من ضبط (25) شخصاً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".