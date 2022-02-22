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تيباس يرجح كفة الريال على حساب برشلونة في التعاقد مع لاعبين جدد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-22 | 18:16

تيباس يرجح كفة الريال على حساب برشلونة في التعاقد مع لاعبين جدد

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أكد رئيس رابطة الليغا الإسباني خافيير تيباس، اليوم الثلاثاء، على وضعية نادي برشلونة الإسباني الصعبة حيث أشار إلى صعوبة تعاقده مع لاعبين جدد.
وقال تيباس في تصريحات صحفية: "الأمر أصبح معقدًا بالنسبة لبرشلونة في مسألة التعاقد مع لاعبين في الصيف فضًلا عن إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا".

واضاف: " يمكنه ضم مبابي وهالاند، أعلم أن برشلونة ليس في الوضعية الصحيحة ولا هذا المكان الذي يجب أن يكونوا فيه ولكنهم أصبحوا كذلك".


ومنح تيباس الأفضلية لريال مدريد لضم لاعبين جدد حيث يعاني برشلونة من ضائقة مالية وتراكم الديون فضًلا عن إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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