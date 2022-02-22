رئاسة البرلمان توجه طلباً للكاظمي (وثيقة)

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الزاملي، موجهة للكاظمي بشأن إعادة العمل بنظام البديل، وردت لـ الخليج 365، إنه "تقديراً للدور البطولي لمقاتلي الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الاتحادية وأفواج الرد السريع وقوات حرس الحدود الذين يبذلون أعز ما يملكون من أجل الأمن وسلامة العراق، ولوجود مطالبات متزايدة بإعادة العمل بنظام البديل لما يوفره من فرصة للمقاتل في الوفاء بالتزاماته العائلية، والمساهمة في الحد من حالات الفساد المشخصة الناشئة من استغلال الحاجة للاجازة مقابل دفع مبالغ مالية وهو ما يمسى بظاهرة الفضائيين؛ لاسيما وأن طول فترة البقاء في الواجب يخلق حالة من عدم الرضا تنعكس بالسلب على الروح القتالية".أدناه الوثيقة: