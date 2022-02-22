تعليق 'مثير' لبوتين يخص أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك.



وأشار بوتين في كلمة له، الى أن "روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك وسلطات أوكرانيا قتلت اتفاقات مينسك ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس".

وأضاف حول استخدام القوات الروسية في دونباس "سننفذ التزاماتنا حال تطلبت الضرورة ذلك"، مشيراً الى أن "الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها الانضمام للناتو".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.