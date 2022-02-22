بوتين يتحدث عن إعادة الامبراطورية الروسية في حدودها السابقة

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نية موسكو إعادة الإمبراطورية الروسية في حدودها السابقة.

وقال بوتين، خلال لقاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين اليوم الثلاثاء، إن روسيا توقعت الادعاءات من قبل الغرب حول مساعيها لإعادة الإمبراطورية الروسية، لافتاً إلى أن هذه المزاعم لا تتطابق مع الحقيقة على الإطلاق.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده اعترفت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي بالوقائع الجيوسياسية الجديدة وتعمل بشكل نشط على تعزيز التعاون مع الدول المستقلة، التي ظهرت في المنطقة.

وتابع: "حتى في القضايا الحادة والحادة للغاية، مثل التسوية في إقليم كاراباخ، تصرفنا دائما بحذر كبير انطلاقا من مصالح جميع الدول المنخرطة في العملية، وسعينا دائما للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع". وقال :" للأسف بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا لا نرى مثل هذا المستوى ومثل هذه الجودة في التعاون مع الطرف الأوكراني".

وبحسب وسائل إعلام روسية، تأتي تصريحات بوتين في إطار طمأنة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، التي بدأت تتخوف من وجود نوايا لدى روسيا لإعادة حدودها إلى عهد الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي السابق.

وأمس الإثنين، أعلن بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك، المنطقتين المنفصلتين شرقي أوكرانيا، وهو ما أثار ضجة كبيرة ولاقى ردود أفعال غاضبة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.