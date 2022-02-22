شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش مشكلة تأخر تشغيل معهد دينى فى أبو الغيط بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تعنت هيئة الأوقاف المصرية فى تشغيل المعهد الدينى الإعدادى بأبو الغيط بمحافظة القليوبية منذ 15 عاماً حتى الآن.

وقال النائب عادل عامر، مقدم طلب الإحاطة، إنه تقدم فى الفصل التشريعي الأول بنفس الطلب وتمت التوصية بالتشغيل من خلال التنسيق بشأن قطعة أرض ملك للأوقاف ضمن مساحة المعهد، وتم الاتفاق على أن تتحمل إحدى الجمعيات القيمة الإيجارية الأسمية الرمزية ولم تتأخر الجمعية وحتى الآن الإجراءات متوقفة من جانب هيئة الأوقاف.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف والنائب عادل عامر، لتفصل بين مستحقات الأزهر بالانتفاع، وفصل الحدود والموافقة على تشغيل المعهد، وأبدت هيئة الأوقاف تجاوب في إسقاط المديونية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص الأرض اللازمة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر سنهور مركز كفر شكر محافظة القليوبية.

وقدمت هيئة الأوقاف ردا مكتوبا للجنة، على أن يتم عقد جلسة ممارسة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تتطلب تأمين مبلغ قدره مليون جنيه ولم يتم سداد مبلغ التأمين حتى يتم البدء في الإجراءات.