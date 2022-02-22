شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنمية الحضارية": الدولة اتخذت خطوات لتفعيل مفهوم حقوق الإنسان بملف الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية على وجود تكليفات رئاسية باستكمال مشروعات المناطق العشوائية وأيضا المناطق غير الآمنة، وفى مقدمتها مشروع الخيالة بحى مصر القديمة وأرض الإنتاج الحربي والعبور الجديدة و15 مايو الجديدة، والتي سيتم تسليمها كاملة المرافق والأساس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الصندوق سيقوم بعمل عدد من المراحل الانشائية العاجلة فى عدد من المناطق محددة تم فيها إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات يصل إلى 42 ألف وحدة سكنية تشملها المرحلة أولى وحوالى 40 ألف وحدة كمرحلة ثانية، مشيرًا إلى أن الصندوق قد انتهى من 225 ألف وحدة جاهزة جميعها على التسليم بكامل أساسها.

وأشار إلى وجود 257 منطة عشوائية وغير آمنة فى مصر، وأن حق المواطن في الاحتفاظ بمكانه هو ضمن أولويات الدولة والجهاز، حيث استطاع الجهاز تنفيذ نقل خط الضغط العالي في محافظة القليوبية بتكلفة 600 ألف جنيه لإتاحة استمرار أكثر من 12 أسرة للإقامة فى مواقعهم ومنازلهم.

ولفت اللواء المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية إلى اتخاذ الدولة المصرية خطواطت كبيرة في ملف حقوق الإنسان وخصوصًا في مجال الإسكان والصحة والحياة الكريمة، وأن ما تم تقديمه من حياة كريمة بكل مشتملاتها للمواطن داخل المجتمع المصري هو رد واقعي وحقيقي على مدعين تراجع مصر في هذا الملف.

وتابع أن عملية إيجاد حياة كريمة يحتاج عمل ومثابرة وقرارات جريئة من الدولة وتعاون إيجابي من المواطن، وأن ما تم في منطفة ماسبيرو والمناطق غير الآمنة الأخرى خير شاهد على العمليات المنظمة في نقل المواطنين الي وحداتهم الجديدة.

واستطرد قائلا: "الدولة والجهاز يقومان بجهد كبير وعمل مستمر لإسعاد الإنسان المصرى وشغلنا الشاغل هو تحقيق السعادة للمواطن فى كل ربوع مصر"، موضحًا أن مصر ملتزمة بكل البروتوكولات العالمية في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يخص تأمين حياة كريمة للمواطن.

وأوضح أنه يوجد أكثر من 20 مليون إنسان داخل الدولة يعيشون على أراضي غير مخططة، وأنه تم تحسين الوضع والخدمات داخل هذه المناطق بالتعاون مع الوزارات المختلفك لتزويد هذه المناطق بالمستشفيات والأندية الرياضية والمدارس بجانب إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 14 مدينة تم بنائها جديدة بجانب العاصمة الإدارة والعلمين الجديدة، تعمل جميعها لإتاحة مزيد من الوحدات تمكن المواطنين من الانتقال لمستويات اجتماعية اعلى باستمرار . نافيًا ن الدول تهدم القديم لصالح الجديد.