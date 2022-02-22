شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر على جائزة أفضل مشروع للتنمية المستدامة عن العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي، التهنئة لمصر بمناسبة منحها جائزة أفضل مشروع عربى للتنمية المستدامة لعام 2021م عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر البرلمان ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربى فى بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن المشروع يشكل إنجازاً حقيقياً يجسد الطفرة التنموية والعمرانية التى تشهدها مصر فى ضوء الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتطلعه لمستقبل أفضل للشعب المصرى والذى تم تنفيذه وفقاً لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تقديره الكبير للجهود المصرية المشهود لها على كافة المستويات والتى تسير بوتيرة متسارعة فى كافة القطاعات على التوازى محققة طفرة تنموية كبيرة وضعت مصر فى مكانة تليق بها وبشعبها.

وكان البرلمان العربى قد منح، خلال مؤتمر البرلمان ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، جائزة أفضل مشروع عربى لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021م.

وتسلم الجائزة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وذلك فى إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى فى أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذى جرى عقده بمقر جامعة الدول العربية السبت الماضي.