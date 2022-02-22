شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن النواب"يدعو لتأسيس موقع إلكترونى خاص بمنظمات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاقه عام 2022 عام المجتمع المدنى، كما وجه التحية للدكتور علاء الغزالي رئيس جمعية البحث العلمي، نظرا لما قدمه فى العمل العام وخاصة بالمجتمع المدني.

ووقف "فتحى" أثناء الجلسة الأولى للمواجهة والاستماع مع قيادات المجتمع المدنى، الذى تنظمه لجنة التضامن بمجلس النواب، تحية واعتزاز للدكتور علاء الغزالى.

ودعا "فتحى" إلى تأسيس موقع إلكترونى يحتوى على قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني بحيث يكون هذا بمثابة موقع تعريفي للجميع وخاصة الشباب عن أعمال الجمعيات.

فيما دعا قال المستشار زاهر مصطفى، رئيس جمعية تنمية المجتمع بالصريف والجهرى بالدقهلية، أن تقوم وزارة التضامن بعقد جلسات مع المنظمات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من الخارج.