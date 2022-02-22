شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمعيات للنواب: الرئيس السيسي ينحاز للمجتمع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء لجنة التضامن، جلسة مع قيادات المجتمع المدنى، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبد القوى، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030، حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النوابب أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة، وعقد تلك الاجتماعات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدنى.

ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوى الشكر للجنة التضامن الاجتماعى والحضور، مؤكدا أن لجنة التضامن لجنة حديثة ولدت عملاقة وقوية وكان لها دور فى الفصل التشريعي 2015/2020 واللجنة كنت صاحبة الإرادة فى العديد من الجلسات والقوانين الهامة التى صدرت وستصدر، فهى لجنة نشطة ولها بصمات فى العمل العام، فنحن لدينا ٥٢ ألف جمعية ومن قدم لتوفيق أوضاعه ٣٢ ألف جمعية منهم ٢٨ مستوفين ونعمل على مد مهلة توفيق الأوضاع بمشروع قانون لمدة عام تنتهى٢٠ يناير ٢٠٢٣ فى ظل انحياز القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الأهلى، ونسعى خلال تلك الجلسات إلى رسم العديد من الملفات ووضع استراتيجية كبيرة لدعم المجتمع المدنى.