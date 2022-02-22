شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بغلق الجمعيات الأهلية غير الملتزمة بدورها داخل المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت جلسة الاستماع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى التي تعقدها لجنة التضامن بمجلس النواب بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مطالبات بغلق الجمعيات الأهلية التي لا تقوم بدورها داخل المجتمع المصري .

قال فادي البياضي عضو لجنة الدفاع الأمن القومي بمجلس النواب أن المجتمع المدني عليه مسئولية كبيرة جدا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدني.

ودعا "البياضة" خلال كلمته بجلسات الاستماع والمواجهة للمجتمع المدني التي تعقدها لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن تشمل التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني كل الجمعيات التابعة للمؤسسات الدينية.

ودعت النائبة سولاف درويش غلق اي منظمات أو جنيهات أهلية لا تقوم بدورها، مضيفة: بعض الجمعيات لا تقوم بدورها بينما هناك جنيهات تعمل بشكل حقيقى وتعتبر من سواعد الدولة المصرية للنهوض بحياة المواطن.

كما دعت "درويش" أن يتم نشر الوعي لدي الدي مجالس وأعضاء إدارات الجمعيات التي لا تقوم بدورها داخل المجتمع حتى تقوم بدورها".