شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من لبنان إلى المملكة والكشف عن المتورطين(صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

أعلنت السلطات اللبنانية عن إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات كبيرة إلى المملكة بواسطة النقل البري.

وحسب بيان نشره حساب “قوى الأمن الداخلي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فإنه :”في إطار العمليات النّوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة حول قيام إحدى الشّبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون، بواسطة النّقل البرّي، الى المملكة “.

وأضاف البيان: “باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتقنية لكشف هويات أفراد الشّبكة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت الى تحديد هويّة المتورطين، ومن بينهم: غ. د. (مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة)

وهو الرأس المدبّر للشبكة، وموجود خارج الأراضي اللبنانية، كما إنه شقيق الموقوف (ح. د.) المتورّط في أكبر عملية تهريب حبوب كبتاغون، التي ضُبطت سابقاً في ماليزيا. ر. م. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسيّة).

وبناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المشتبه به الثاني، ومراقبته تمهيداً لتوقيفه وضبط المخدّرات”.

وتابع البيان: “بتاریخ 12-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة المرج البقاعية، نتج عنه توقيفه على متن سيّارة رباعية الدّفع لونها أسود. و بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط حوالى /700,000/ حبّة “كبتاغون”، موضّبة داخل أكياس.

وقد اعترف بما نُسِبَ إليه. وأُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص”.