شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران بالإمارات: 12 مليون مسافر للمملكة.. واستئناف رحلات المدينة المنورة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم الثلاثاء أنها تقوم حاليًا بتشغيل 42 رحلة أسبوعية إلى المملكة.

وبحسب ما ذكرته صحف إماراتية ، فإنه من المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 52 رحلة أسبوعية اعتبارًا من 27 مارس المقبل مع استئناف الرحلات إلى المدينة المنورة.

ونقلت عن متحدث باسم الاتحاد للطيران في تصريحات صحفية بمناسبة يوم التأسيس أن الاتحاد للطيران تسيّر حاليًا رحلاتها إلى 3 وجهات في المملكة وهي : ( الرياض وجدة والدمام).

وسيتم تشغيل وجهة المدينة المنورة في 27 مارس القادم بواقع 3 رحلات أسبوعية بعد توقفها مؤقتا سابقا.

كما سيتم زيادة عدد رحلات الرياض الى 21 رحلة بدلا من 16 رحلة حاليا اعتبارا من 27 مارس المقبل فضلا عن زيادة عدد رحلات الدمام الى 14 رحلة بدلا من 12 رحلة اعتبارا من نفس التاريخ.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد للطيران أن الرحلات تسير إلى المملكة منذ عام 2005 .

ونوه أنه منذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 مليون مسافر على متن الاتحاد للطيران.