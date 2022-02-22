شكرا لقرائتكم خبر عن “زلة لسان” تورط رئيس المخابرات الروسية.. هل كشف عن خطة بوتن القادمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

وقع رئيس جهاز المخابرات الروسية الخارجية، سيرغي ناريشكين، في موقف محرج، عندما باغته الرئيس فلاديمير بوتن، بأسئلة أربكته وجعلته يكشف خطة روسيا دون أن يشعر.

وكان ترتيب اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن يذهب المسؤولون على التوالي للمنصة من أجل إلقاء كلماتهم بشأن الأزمة الأوكرانية وتقديرهم للموقف، بحسب سكاي نيوز.

وعندما جاء دور ناريشكين المنصة راح يسترسل في الحديث، قبل أن يباغته بوتن بسؤال عما إذا كان يؤيد قرار الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانيسك في أوكرانيا.

ووقع ناريشكين في المحظور عندما قال إنه يدعم انضمام المنطقتين الانفصاليتين للاتحاد الروسي لتصبحا جزءا منه.

لكن بوتن قال “إن هذا الأمر غير مطروح للنقاش في الاجتماع، وأن ما يتم مناقشته هو الاعتراف بهما دولا مستقلة”.

وبذلك قد يكون ناريشكين قد كشف الخطة الروسية، بضم المنطقتين إلى روسيا، بعد إعلان استقلالهما، وهو الاحتمال الذي نوه إليه الخبراء.