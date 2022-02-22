شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية و3 أفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء، عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة أفراد من ذوي الثروات المرتفعة من بينهم جينادي تيمتشينكو، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب أمام البرلمان "هذه هي الشريحة الأولى مما نحن مستعدون لفرضه".

وأضاف جونسون، في حديثه عن الأفراد الذي تعرضوا للعقوبات "سيجري تجميد أي أصول لهم في المملكة المتحدة، كما سيجري حظر الأفراد المعنيين من السفر إلى بريطانيا".

وذكر جونسون، إن العقوبات المفروضة تشمل أيضا أصول بنوك آي.إس بنك الروسي وبنك روسيا وبنك البحر الأسود للتنمية وأصول شركة جينبنك.