"الدوما" يصادق على اتفاقيات بوتين مع الانفصاليين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

صادق البرلمان الروسي "الدوما" في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.



والاتفاقيات التي نشر الدوما نصها، تضع "أساسا قانونيا" لتواجد الجيش الروسي في "جمهوريتي" لوغانسك ودونيتسك، والدفاع عنهما بشكل مشترك.

وصوت مجلس النواب بالاجماع على المصادقة على الاتفاقيات.

وانتهى التصويت بتصفيق النواب وقوفا.

وأعلن رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين في بيان نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".

كما صادقت الغرفة العليا في البرلمان، أي المجلس الاتحادي، على الاتفاقيات بموافقة جميع الأعضاء.

وقالت رئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفيينكو بعد التصويت "إنه قرار طال انتظاره".

أضافت أن "المصادقة اليوم على تلك الاتفاقيات تمهد لحياة جديدة وامكانيات جديدة امام مواطني دونيتسك ولوغانسك".