النمسا تستدعي سفير روسيا ..بعد أوكرانيا وبريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استدعت النمسا السفير الروسي في خطوة تأتي غداة اعتراف الكرملين بـ"استقلال" منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.



وبعد كييف ولندن، قالت وزارة الخارجية النمساوية أنه "تم استدعاء السفير الروسي في النمسا إلى وزارة الخارجية لاجتماع هذا الصباح".

واعتبرت الوزارة في القرار الروسي "انتهاكا خطيرا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، تدينه النمسا بقوة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استدعت بريطانيا السفير الروسي لعقد محادثات، بعدما أمر الكرملين بإرسال قوات إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "استدعت الخارجية هذا الصباح السفير الروسي"، بعدما قال رئيس الوزراء إن لندن ستفرض عقوبات "شديدة" على روسيا.

وقبلها بساعات قليلة، أعلنت كييف استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو "للتشاور" بعد اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان، إن القائم بالأعمال الموقت فاسيل بوكوتيلو سيعود إلى كييف على خلفية "قرار (روسيا) غير القانوني الاعتراف بـ'استقلال' المنطقتين الانفصاليتين.

على وقع التصريحات والقرارات، حذّرت بريطانيا الثلاثاء من "أزمة طويلة الأمد" في أوكرانيا، عقب اعتراف الكرملين بـ"استقلال" المنطقتين الانفصاليتين في شرق البلد الأول.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان: "لا يمكننا معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة.. لكن.. علينا الاستعداد لأزمة طويلة الأمد".

وأعلن جونسون أن بلاده ستفرض عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة "أفراد أثرياء" ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال: "ستبدأ المملكة المتحدة وحلفاؤنا فرض عقوبات على روسيا قمنا بإعدادها بالفعل باستخدام صلاحيات جديدة وغير مسبوقة منحها هذا المجلس لمعاقبة أفراد روس وكيانات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة للكرملين".

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تخطط لإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا "حاليا".