شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب: تطبيق قانون الإعلانات ضرورة.. وممثل الحكومة: اللائحة ستفض التشابكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشريع، فهناك تشريعات تصدر لحل مشكلات ولكن إذا لم يطبق التشريع لن تحل المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلى ضرورة تطبيقه وأن تكون لائحته التنفيذية شارحة للقانون ومفسرة له وتساعد على حل مشكلات المنظومة وفض أى تشابكات.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ستصدر من مجلس الوزراء غدا الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستعمل على فض التشابكات بين الجهات المرتبطة بمنظومة الإعلانات.