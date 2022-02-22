شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للنواب: الأزمة الأوكرانية ستنعكس على أسعار القمح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب آخر التطورات التى تحدث على الساحة الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على مصر.

وقال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن الساحة لا زالت تشهد تطورات وتختلف من ساعة لأخرى، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ستنعكس على مصر بشكل مباشر.

واستعرض السفير إيهاب نصر أمام أعضاء خارجية النواب، الانعكاسات التى ستنعكس علي مصر بشكل مباشر، موضحًا أن هناك انعكاسات اقتصادية.

وعدد "نصر" الملفات التى ستنعكس على مصر بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية، قائلا: أول هذه الملفات أسعار القمح حيث إن مصر هى المستورد الأول للقمح وروسيا وأوكرانيا هما أولى الدول المصدرة للقمح، متوقعا أن يتأثر سعر القمح بسبب هذه الأحداث.

وأكد "نصر" أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية قامت بإجراءات هامة فى زيادة المخزون الاستراتيجي وهو الأمر الذي سوف يساعد علي تقليل حدة التأثيرات وامتصاص الصدمات.

كما توقع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن يتأثر سعر البترول بسبب الأحداث الدائرة على الساحة السورية والاوكرانية.

وبشأن ملف السياحة، قال نصر إن السياحة الروسية هي المصدر الأول فى مصر ويليها أوكرانيا وحتي الآن لم يتأثر ملف السياحة بسبب هذا الأمر لكننا نراقب الأمر بشكل لحظي.

وتوقع أيضا أن يكون هناك تأثير على قناة السويس بسبب هذه الأحداث، مضيفا: حركة الملاحة فى قناة السويس من الممكن أن تتأثر حيث إن السفن تعبر من البحر الأسود وتعبر من قناة السويس.