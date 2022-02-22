شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تبدأ جلسات الاستماع والمواجهة مع المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "إننا جميعا نعتز بالمجتمع المدني وقد ساهم فى بناء المدارس والمستشفيات".

وأضاف " القصبى" خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن عام 2022 للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني، باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، أن المجتمع المدني ساهم فى مبادرات للنهوض بمعيشة المواطن منها مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات.

أوضح أن الدولة المصرية تحرص وتدعم المجتمع المدني ولذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه نظرا لأهمية المجتمع المدني فقد دعت لجنة التضامن بمجلس النواب بعمل جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني لوضع إجابات بشأن التساؤلات التي في هذا الملف منها هل نحن فى حاجة إلى مشروع قومي تنموي توعوي وما هي التحديات التي تواجه المجتمع المدني وغيرها.

بدوره استعرض النائب طلعت عبد الهادي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية التشريعات الخاصة بالجمعيات الأهلية والتحديات التي تواجهها مشيرا إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني منها ضعف الاشتراكات وتراجع التمويل الأجنبي بسبب الظروف الاقتصادية العالمية فضلا عن عزوف الشباب.

وأشار إلى أن 1% من المنظمات التي تتلقى تمويلات من الخارج، مستعرضا أيضا خريطة طريق للمنظمات العمل المدني.

أوصى "عبد الهادي" أن يتم تعديل المادة 17 من القانون الحالي والمرتبطة بفواتير الاستهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق.