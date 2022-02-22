عبد المحسن سلامة: "صناعة بلدنا" يرسخ مبدأ التعاون بين المؤسسات القومية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم الإعداد لمعرض "صناعة بلدنا" الذي تنظمه الهيئة، منذ أكثر من سنة، مشيرا إلى أنه كانت هناك خطة عمل واجتماعات تمت على مدار الشهور الماضية والوصول إلى آليات تنظيم المعرض وكيفية التواصل مع صناع مصر.

وأضاف وليد عبد العزيز عضو الهيئة، أن المعرض سيجمع جميع المنتجات المصرية والتطور الذي شهدته الصناعة المصرية على مدار 7 سنوات، لافتا الى أن المعرض سيضم لأول مرة صناعة السيارات في مصر .

وذكر عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن هذا المعرض يعمل بالتعاون بين المؤسسات الصحفية القومية التي لها باع طويل في هذا المجال، كما يرسخ مبدأ التعاون بين المؤسسات القومية في ظل الأحداث التاريخية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس السيسي.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، للإعلان عن تفاصيل معرض "صناعة بلدنا" الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع مؤسسات الأهرام والأخبار الجمهورية خلال شهر يوليو القادم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.