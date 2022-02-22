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"الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية حول قضايا الإعلام الرياضى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين، غدا الأربعاء، فى تمام الساعة 1 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

 

ومن المقرر أن تناقش الجلسة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكثيرة في الفترة المقبلة.

 

يأتى ذلك فى إطار ما يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتفاهم حول قواعد ضبط المشهد الإعلامي، طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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