شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية حول قضايا الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين، غدا الأربعاء، فى تمام الساعة 1 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي في ضوء التحديات الكثيرة في الفترة المقبلة.

يأتى ذلك فى إطار ما يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتفاهم حول قواعد ضبط المشهد الإعلامي، طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018.