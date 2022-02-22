شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلمانى على وزير المالية بسبب تعديلات الضريبة على الدخل: بعيد عن العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إعادة النظر فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على أن يتم إرجاء مشروع القانون.

وفى هذا الإطار، قال النائب هانى خضر، إن مشروع القانون من المفترض أنه يشجع المواطنين على التسجيل، لأنه وضع شرائح للتصرفات العقارية، متابعا:" أى نظام ضريبي يقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولن يتم تحقيق العدالة فى ظل تحديد ميعاد لتطبيق القانون"، مطالبا أن يطبق القانون على فور تطبيقه، وفى هذه الحالة سيوافق على مشروع القانون.

وقال النائب مصطفى بدران، إن هذا التشريع يستوجب إعادة دراسة للوقوف على كيفية التصرفات العقارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين".

وتسائل النائب عاطف المغاورى، عن مطالب الحكومة من التشريع، هل الحصيلة الضريبية أم تشجيع الثروة العقارية، قائلا:" أرفض مشروع القانون ونتمنى أن يُعاد النظر فى كافة القوانين ذات الصلة بالشهر العقارى والتسجيل والتصرفات العقارية".

وأعلن النائب على الدسوقى أحمد، رفضه مشروع القانون، قائلا:" به شبهة عوار دستورى للتفريق بين المواطنين عل الأساس الزمنى، وليس به عدالة اجتماعية فى المجتمع، والنسب نفسها ليست بها عدالة اجتماعية، فعلى سبيل المثال المواطنين البسيط لديه عقار أقل من 250 ألف يدفع 1500 جنيه فى حين العقار بملايين الجنيهات يتم دفع 4 ألاف جنيه، يجب مراعاة المواطن البسيط على أن يعاد النظر فى النسبة المحددة".

ونفس الحال، أعلن النائب أحمد فرغلى، رفضه لمشروع القانون قائلا:" أرفض القانون من حيث المبدأ، لأنه تضمن تمييز صريح للمواطنين فى الإطار الزمنى، متسائلا:" هل الفلسفة التسجيل او التحصيل، لن عقل الحكومة توقف عند تحصيل المبالغ المالية الضريبية فقط، فالحكومة لم تستطع التعامل مع المواطنين بفلسفة التسجيل".

وقال النائب محمود قاسم:" إن الجميع مع الدولة لزيادة الموارد، ولكن هل تنفيذ هذا القانون سيلقى قبولا شعبيا بالطبع لأ وأخشى أن يسقط شعبيا قبل دستوريا، التعديل يتعارض مع الدستور لأن هناك تمييز"، مطالبا إعادة التشريع للحكومة مرة اخرى على أن تتقدم بمشروع قانون متكامل.

وأعلن النائب رضا غازى، رفضه لمشروع القانون قائلا:" نعلم أن القوانين الضريبية لا تطبق بأثر رجعى فى مختلف دول العالم، فى حين أننا أمام تشريع يطبق بأثر رجعى، وهذا الأمر لا يحدث إلا فى مصر فقط".

وتابع غازى:" الحكومة اتخذت جائحة كورونا مبدأ حتى تفرض الضرائب على المواطنين، ومشروع القانون يشوبه العوار الدستورى حيث لا يجوز تطبيق الأثر المباشر للمواطنين، وزير المالية لم يجد إلا جيوب المواطن المصرى، هناك أملاك الدولة الخاصة جميعها قبل 2013 مباعة من سنوات أين المبالغ، معلنا رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

وانتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قائلاً : مشروع القانون جاي في وقت صعب، مفيش أي حس سياسي خالص في تقديم القانون في هذا القانون". وقال "بدر" موجها حديثه إلي وزير المالية : " نفسي أقف في مرة أوافق علي قانون جاي من عندم، كل مرة يجي قانون يكون فيه مشكلة كبيرة، المواطن أول ما يعرف أن في تشريع جاي من المالية بيقول يا نهار أسود، هيعملوا فينا إيه". وشدد محمود بدر علي غياب الحس السياسي في وقت تقديم مشروع القانون قائلا : اواجه الناس ازاي وكيف ندافع عنه في هذا التوقيت اللي الناس بتقول فيه أن الوزير مش بيعمل حاجة غير انه يلم فلوس من جيوبنا، يجب مراعاة الظروف".

وانتقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمة أنه لا يمتلك "حس سياسي" التى قالها له أحد النواب أثناء الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال "معيط" أثناء حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب:" أنا أقدر الأراء وكل أعضاء ووزير المالية عليه مسئولية الاستقرار المالي لهذا البلد من أجل الاستمرار فى المشروعات وخلق فرص عمل والإنفاق على التنمية البشرى".

وأشار "معيط" إلى أنه أثناء مشاركته فى الجلسات العامة لمجلس النواب يتم وصفه بأنه لا يتملك حسا سياسيا مطالبا حذف هذه الكلمة من مضبطة المجلس، قائلا :"مع تقدير الكامل لجميع النواب أنا ثاني مرة فى هذا المجلس يُقال لي ليس لدي حس سياسي وأنا أدعو حذف هذه الكلمة".

وتابع: "أنا بتقي ربنا وعندي سياسي وبخدم بلدي من 15 سنة بخدم بلدى".

واستجاب المستشار حنفى جبالي لمطالبة وزير المالية بحذف كلمة "وزير المالية لا يمتلك حس سياسي" وطالب بحذفها من المضبطة.