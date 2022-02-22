محافظ الشرقية يُشدد على مراقبة الأسعار بالأسواق استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، على الجهاز التنفيذي للمحافظة بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك بالغرفة التجارية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار.

وأكد المحافظ، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مشدداً على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة إستعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالتوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية واحتياجات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار، مطالباً بإحكام الرقابة والسيطرة وتحرير محاضر كل من تسول له نفسه التلاعب واستغلال المواطنين.

وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية وتكثيف الحملات على محال بيع الطيور والدواجن الحية، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من تقديم منتجات صحية وآمنة للمواطنين.