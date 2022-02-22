الإعدام لـ 4 أشخاص قتلوا أمين شرطة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهمين بقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلى شمال بنها، أن المتهمين " شريف.ص.ح"، 33 عامًا، مقيم شبين القناطر، و"طه.أ.م"، 45 عامًا، ومقيم شبين القناطر، و"أشرف.ص.ع"، 44 عامًا، جزار، مقيم مركز قليوب، و"عزت.خ.ع"، 33 عامًا، تاجر سيارات، مقيم شبين القناطر، قتلوا المجني عليه "طارق.ف.ع"، أمين شرطة، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجني عليه بالارتكاز الأمني لمباشرة مهام عمله، فاتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فأشهر المتهمين الثالث والرابع أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبه وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد.س.م"، و"أحمد.ع.أ"، و"عبد المنعم.إ.أ"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المجني عليهم بمتابعة مهام عملهم بالارتكاز الأمني، فأشهروا أسلحتهم النارية "بنادق آلية"، صوب المجنى عليهم وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد، أن المتهمين حازوا وأحزوا سلاحين ناريين "بنادق آلية"، لا يجوز الترخيص بها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر نارية تستخدم على نفس السلاحين، وخربوا عمدًا سيارة شرطة بعد أن أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوبها.