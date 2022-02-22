تطبق اليوم.."المركزي" يجيب على 50 استفسارًا حول قواعد الاستيراد (س وج)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أرسل البنك المركزي اليوم الثلاثاء خطابًا توضيحيًا لمجتمع الأعمال، ردا على الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ قراره الأخير بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، على أن تطبق بدءا من اليوم.

وأجاب البنك المركزي – في خطاب اطلع عليه الخليج 365- على أكثر من 50 تساؤلا طرحها مجتمع الأعمال على البنوك المصرية، في إطار استيضاح تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه.

- ما موقف شركات المناطق الحرة؟

في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهي غير مستثناة ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.

وفي حال وجود شركة شقيقة لشركة منطقة حرة وتقوم بالاستيراد منها تكون هذه الشركة مستثناة في ضوء الاستثناء الممنوح شركات المناطق الحرة في حالة التعامل بالعملة المحلية.

- ما استثناءات الشركات الأجنبية؟

يتقصر الاستثناء على التعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذلك الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

- ما موقف البضائع في الموانئ حاليا؟

بشأن البضائع المكدسة بالموانئ وخاصة في الصين ويتم الشحن تباعا نظرا لعدم وجود حاويات والمستندات سوف ترد بعد ميعاد التعليمات ويتم إصدار نموذج 4 عليها، فإنه يتم موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.

-ما موقف سداد دفعات مقدمة لشحنات قبل القرار؟

في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة على مستندات تحصيل جزئيا أو كليا قبل إصدار القرار ولكن البضاعة لم يتم شحنها أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار، قال المركزي إنه إذا كانت الدفعة المقدمة بنسبة 100% قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقا لطلب العميل "التنفيذ الفعلي اعتبارا من 22 فبراير الجاري".

أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة " مثال على ذلك يتم سداد 20% دفعة مقدمة، ويتم فتح اعتماد مستندي بـ 80% وعلى أن ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية.

- ما هو وضع العمليات التي ستتم بداية من 14 فبراير حتى 1 مارس وسيتم شحنها بعد 13 فبراير؟

التنفيذ الفعلي اعتبارا من 22 فبراير الجاري لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

- هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمة لعمليات استيرادية؟

نعم ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.

- في حالة قيام العميل بالاستيراد لصالح الجهات السيادية التي لا تصدر نموذج 4 ..هل سيتم تنفيذ طلب التحويل بدون إصدار اعتماد مستندي؟

سيتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.

ويمكن الاطلاع على كافة الاستفسارات وإجابة المركزي عليها من خلال الرابط التالي: