قيادي في حزب الله اللبناني : الانتخابات النيابية المقبلة "حرب تموز سياسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- ( د ب أ):

أكّد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد اليوم الثلاثاء أن الانتخابات النيابية القادمة هي بمثابة "حرب تموز سياسية".

وقال السيد خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" اليوم في البقاع الشمالي بشرق لبنان، بمناسبة ذكرى الشهداء ، إن "الانتخابات النيابية القادمة هي بمثابة حرب تموز سياسية ، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأمريكا".

وأضاف أن "الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع أن تفعل ما يريدون".

وأشار السيد إلى أن "المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص ، بين الخمسين والمئة دولار"، لافتا إلى أن "منسوبَ الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا أعلى بكثير من أن يتمكن أحد من أن يسيء إليه بهذه الطريقة".

يذكر أن موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد 15 مايو المقبل ، أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فمن المقرر أن يجري يومي الجمعة السادس أو الأحد الثامن مايو المقبل ، وذلك حسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.