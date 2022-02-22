دار الفتوى اللبنانية تعلن عدم التدخل في الانتخابات النيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أعلن المكتب الإعلامي بدار الفتوى في لبنان، اليوم الثلاثاء، عدم التدخل في الانتخابات النيابية وعدم دعم مرشح على آخر أو لائحة على أخرى.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم إنه "سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية".

وأضاف: "إن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

يذكر أن موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين لاختيار أعضاء برلمان جديد هو يوم الأحد 15مايو المقبل ، أما اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، فمن المقرر أن يجري يومي الجمعة السادس، أو الأحد الثامن، من مايو المقبل ، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.