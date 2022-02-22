النرويج تعرب عن تخوفها من حدوث غزو روسي كامل لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو- (د ب أ):

أعربت الحكومة النرويجية عن تخوفها من حدوث غزو روسي كامل لأوكرانيا بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم الثلاثاء إن ما يحدث في شرق أوكرانيا الآن يمكن أن يؤدي إلى خطوات أكبر مشيرا إلى أن هناك على الأقل سببا لافتراض أن العقلية الروسية معنية بإضعاف أوكرانيا كدولة وربما بالمضي لما هو أبعد بالقيام بغزو كامل لأوكرانيا.

ووصف ستور الوضع في أوروبا بأنه خطير.

يذكر أن النرويج لها حدود مع روسيا في أقصى الشمال ، وهي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كما أن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج هو سياسي نرويجي كان قد ترأس الحكومة النرويجية على مدار سنوات طويلة، وكان ستور شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ستولتنبرج على مدار سبعة أعوام.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف في خطابه أمس بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

بهذا يخطط بوتين للتدخل مرة أخرى في أوكرانيا بعدما حدث في عام 2014.

في المقابل، يتهم الغرب بوتين بانتهاك القانون الدولي وتشير تقديرات الغرب إلى أن روسيا حشدت نحو 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.