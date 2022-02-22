رغم ذلك، أعلنت روسيا الثلاثاء أنها لا تزال "مستعدة" لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف الخميس. وبعد أسابيع من حشد جنود في محيط أوكرانيا، اعترف زعيم الكرملين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما متمردون أوكرانيون موالون لموسكو منذ عام 2014.
وأتبع ذلك بأمر الجيش الروسي بـ"حفظ السلام" في المنطقتين. وفي خطاب حماسي متلفز استمرّ 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب. وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بأن "تتولّى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام على أراضي الجمهوريتين الشعبيتين". وقال بوتين إنه كان من الضروري "اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وسيادتهما". وأثار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن الاتحاد سيقرّ عقوبات ضد روسيا "بعد ظهر اليوم".
استدعاء السفراء الروس
في هذه الأثناء، تتوالى استدعاءات السفراء الروس في عدد من الدول الأوروبية، حيث استدعت بريطانيا اليوم السفير الروسي لعقد محادثات، بعدما أمر الكرملين بإرسال قوات إلى المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحافيين "استدعت الخارجية هذا الصباح السفير الروسي"، بعدما قال رئيس الوزراء إن لندن ستفرض عقوبات "شديدة" على روسيا.
كما اتخذت النمسا نفس الخطوة واستدعت السفير الروسي لعقد محادثات حول ما حدث.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتحدى الغرب ودول أوروبية تستدعي سفراء موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.