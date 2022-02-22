رئيس النيجر يستقبل المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان

استقبل رئيس النيجر محمد بازوم، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، والوفد المرافق له.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، فيما حمل بازوم المستشار قطان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكدا أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأبدى رئيس النيجر دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن قطان عاليا هذا الموقف الإيجابي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

عقب الاستقبال أدلى مدير مكتب رئيس جمهورية النيجر إبراهيم اباني بتصريح لوسائل الإعلام، عبّر فيه عن سعادته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعلن عن دعم النيجر لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

من جهته عبر المستشار أحمد قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.