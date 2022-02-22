بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية

أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على 5 بنوك روسية وعدد من الشخصيات ضمن ما أطلقت عليه "عقوبات أولية" ضد روسيا بعد إرسالها قوات إلى شرق أوكرانيا، وذلك وفقا لما صرح به رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة توجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين "توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية" مضيفا أن "هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا تستهدف المصارف والوصول إلى الأسواق.