بريطانيا تقص شريط العقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 3:42 مساءً

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، فرض عقوبات على 5 بنوك روسية و3 أفراد في روسيا بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

وأكد أن روسيا لا تواجه أي تهديد من أوكرانيا بل تخشى الانفتاح والديمقراطية، لافتا إلى أن “هذه أول شريحة مما نقدم على فعله”.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لإرسال مزيد من قواتنا للمساعدة في حماية الحلفاء إذا طلب الناتو.

وتتزامن هذه التطورات مع توجه الاتحاد الأوروبي الى تبنّي عقوبات على روسا، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتجه الى اصدار قرار تنفيذي يقضي بحظر الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأميركيين إلى أو من أو في المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، اللتين اعترف بهما بوتن كيانين مستقلين، الاثنين.

ألمانيا توقف عقد مشروع “التيار الشمالي 2”

أصدر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أوامره لوزارة الاقتصاد، بالتوجيه للشركة الألمانية المنظمة لمشروع “التيار الشمالي 2” من أجل إلغاء العقد.

وقال شولتس إنه أمر وزارة الاقتصاد في بلاده بالتقدم إلى المنظم الألماني لمشروع “التيار الشمالي 2″، من أجل إلغاء العقد، مؤكدا أنه سوف يتم إيقاف تصديق العقد.

واعتبر المستشار الألماني أن هذا الإجراء “خطوة ضرورية”، كرد على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن رئيس قسم التعليمات في الوزارة، قيام وزارة الاقتصاد، بإيقاف عملية إصدار الشهادات لمشروع “التيار الشمالي 2”.