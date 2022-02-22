الخارجية الروسية ترد على تصريحات الرئيس الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو يوم الثلاثاء، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.

وقال رودينكو تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا”.

وأضاف: “موسكو تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل الحدود التي يمارس فيها قادة الجمهوريتين سلطاتهما”.

وقال زيلينسكي في وقت سابق يوم الثلاثاء إن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ “اتفاقات مينسك” للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ “إجراء محادثات” مع دونيتسك ولوغانسك، حول “إقامة علاقات دبلوماسية” مع الجمهوريتين.