بينها الرفض الشعبي.. 5 أسباب تمنع “بوتن” من غزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

حددت شبكة «بي بي سي» خمسة أسباب تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شن حرب ضد أوكرانيا. وقال مراسلها فرانك جاردنر في تقرير له إن هذه الأسباب تتمثل في: دموية الحرب، الكلفة السياسة الباهظة، العقوبات الغربية، الرفض الشعبي، والخامس أن بوتين أظهر للغرب ما يريده.

واعتبر أن تفوق روسيا عدديا على أوكرانيا لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر فادحة لدى الجانبين، فأوكرانيا سوف تقاوم على الأقل في البداية، مضيفا أنه إذا شنت روسيا هجوما واسع النطاق، واستولت على المدن الرئيسية في كييف وخاركيف وأوديسا بالقوة، فقد ينطوي ذلك على قتال طويل ومكلف في الشوارع حيث سيكون الأوكرانيون على أرضهم يدافعون عنها

وحسب التقرير فقد أظهر استطلاع حديث لشباب روس أن الأغلبية كانت تعارض شن حرب ضد جارهم السوفيتي، وسط احتمال موت أعداد كبيرة من الروس والأوكرانيين. كما أن عودة الروس إلى ديارهم في توابيت لن يكون في صالح بوتين وربما ينعكس عليه سلبا في الداخل.