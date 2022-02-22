شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن أولى العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتدمير أوكرانيا.

وأعلن جونسون، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني، أن حكومته وضعت أول دفعة من العقوبات على الروس، مشيرا إلى أنها تشمل 5 مصارف بالإضافة إلى 3 أفراد رفيعي المستوى. وأوضح أن حكومته جمدت أصول كل من جينادي نيكولايفيتش وبوريس ورومانوقيتش وروتنبرج لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين، بحسب العربية نت.

كذلك، شدد في جلسة أمام البرلمان لبحث الأزمة الأوكرانية، أن العديد من الحلفاء الأوروبيين وأميركا ستفرضون أيضا عقوبات شديدة على الكرملين.

إلى ذلك، كرر ما قاله سابقا اليوم من أن التحرّك الروسي في الشرق الأوكراني “ذريعة لتنفيذ غزو شامل”.