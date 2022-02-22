شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بأسعار الغاز في أوروبا.. بعد تعليق ألمانيا لهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ بعد إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل مشروع الغاز “السيل الشمالي-2”.

وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 940 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 937 دولارا. وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بنسبة أكثر من 10% مقارنة بإغلاق أمس.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستمرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.