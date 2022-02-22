شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يُعلن أول دفعة من العقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الاتحاد الأوروبي أنه سيتم، اليوم، إعلان أول دفعة من العقوبات على روسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية.

وأوضح أنه بصدد فرض حزمة عقوبات أولية اليوم ضد المشاركين في قرار الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، وكذلك البنوك الممولة للعمليات العسكرية الروسية.

وأضاف أن العقوبات ستشمل كل من شارك في الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك من حيق التعامل مع البنوك داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن العقوبات ستستهدف قدرة روسيا على الوصول إلى أسواقه وخدماته، وذلك ردًا على قرار الرئيس الروسي بدخول قوات الجيش إلى إقليم دونباس المتنازع عليه.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستعلن فرض عقوبات على روسيا جراء موقفها الأخير ضد أوكرانيا.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

ولمناقشة تطورات الأزمة، عقد مجلي الأمن الدولي جلسة طارئة، دعت خلالها الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ومحاولة خلق حلول عبر الطرق الدبلوماسية.