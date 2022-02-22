شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلن دعم المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، اليوم، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، فيما حمل فخامته، معاليه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأبدى فخامة رئيس جمهورية النيجر دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما ثمن معاليه عالياً هذا الموقف الإيجابي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

عقب الاستقبال أدلى مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية النيجر إبراهيم اباني بتصريح لوسائل الإعلام، عبّر فيه عن سعادته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأعلن عن دعم جمهورية النيجر لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.

من جهته عبر المستشار الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين.