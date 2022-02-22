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مبابي المستفيد الاكبر من ازمة ميسي ونيمار في الـ 'بي إس جي '

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-02-22 | 14:01

مبابي المستفيد الاكبر من ازمة ميسي ونيمار في الـ

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اصبح مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، المستفيد الأكبر من أزمة زميليه في الفريق، ليونيل ميسي ونيمار جونيور.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "مبابي تم إبلاغه بشكل مباشر، أنه سيتولى مهمة تسديد ركلات الجزاء في المباريات المقبلة للفريق".

وأضافت أن "الفريق الباريسي واجه أزمة كبيرة خلال أيام قليلة، بإهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء أمام في ، بعدها أهدر جونيور، ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بخسارة بي إس جي ضد نانت بنتيجة (1-3) في الدوري الفرنسي".


وأشارت الصحيفة إلى أن "كيليان مبابي سجل هذا الموسم 3 أهداف من ركلات جزاء بينما أضاع واحدة ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن مبابي يقدّم موسمًا رائعًا مع الفريق الباريسي، إذ سجّل 22 هدفًا وصنع 16، خلال 33 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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