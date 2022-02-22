أستراليا مستعدة لإعلان عقوبات ضد روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية في أستراليا استعدادها للعمل مع شركائها لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.



وأضاف البيان: "جنبا إلى جنب مع شركائنا، نحن على استعداد لإعلان عقوبات سريعة وصارمة ضد الأفراد والكيانات الروسية الرئيسية المسؤولة عن تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للصداقة والمساعدة والتعاون المتبادل.