دول مجلس التعاون الخليجي يدعون لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الدولية التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، ودعت إلى حل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، في بيان صحفي: "دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد على تأييدها لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأوضح أن "دول مجلس التعاون تؤيد الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء اعتراف بلاده بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك، كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.