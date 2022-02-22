شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات بريطانيا تطال 5 بنوك و3 أفراد من روسيا.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، فرض عقوبات على 5 بنوك روسية و3 أفراد في روسيا بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.



وأكد على أن روسيا لا تواجه أي تهديد من أوكرانيا بل تخشى الانفتاح والديمقراطية، لافتا إلى أن "هذه أول شريحة مما نقدم على فعله".

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لإرسال مزيد من قواتنا للمساعدة في حماية الحلفاء إذا طلب الناتو.