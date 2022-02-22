مبعوث روسيا: محادثات إيران النووية "بصدد عبور خط النهاية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

قال كبير مبعوثي روسيا، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 أوشكت على الانتهاء، وذلك في أحدث حلقات سلسلة تصريحات أدلى بها مندوبون بشأن المرحلة الأخيرة من المحادثات.



وقال ميخائيل أوليانوف على تويتر، ”يبدو أن المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك عبور خط النهاية“، وفقا لما نشرته وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، في تغريدة: ”القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل“، لكن النهاية قريبة.

وتنعقد في فيينا، منذ نيسان/أبريل الماضي، محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع، والذي تعتبره القوى الغربية أنه لا يمكن العدول عنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وكانت تقارير تحدثت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن حصول تقدم في المفاوضات النووية في فيينا، وسط معلومات عن قرب التوصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

ولا تزال الجولة الثامنة من المفاوضات مستمرة بين إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأمس الإثنين، نفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الإيرانية عزم الوزير حسين أمير عبداللهيان، زيارة العاصمة النمساوية فيينا، مع اقتراب المفاوضات النووية من مراحلها الأخيرة.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، جاء ذلك رفضا للتقارير التي تحدثت عن عزم عبداللهيان التوجه إلى فيينا خلال اليومين المقبلين.

في حين، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد الماضي، أن تُفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ”قريبا“.

لكن ”بينيت“ حذر من أن هذا التفاهم ”سيكون أضعف وأقصر“ مما كان عليه لدى إبرامه في 2015، بحسب ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.

وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال ”بينيت“: ”قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه سيكون أقصر زمنيا وأضعف من الاتفاق السابق“.