الرئيس السيسي يصل الكويت في زيارة تتناول العلاقات وقضايا المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية تتناول "تعزيز العلاقات الثنائية".



ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كان على رأس مستقبليه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالكويت".

وأشارت إلى أن السيسي "يرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل وعددا من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية".

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية فإن "زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة".

وأوضحت أنه "من المقرر أن يبحث مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتشهد القمة المصرية الكويتية "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".