شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تثير التساؤلات بمحاولة الحصول على الحمض النووي لزعماء العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

رفض عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين إجراء اختبارات فحص “كورونا” أثناء زيارتهم لروسيا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأثار هذا الرفض تساؤلا حول أسباب محاولة روسيا الحصول على الحمض النووي لزعماء العالم.

ووفقًا لما نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، كان من أوائل الرافضين المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي رفض السماح لروسيا بإجراء اختبار “بي سي آر”، بينما تحدث مسؤولون فرنسيون أن الرئيس إيمانويل ماكرون، رفض بعض المتطلبات لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما أدى إلى تكهنات بأنه لا يريد المسحة الروسية أيضاً .

وتحدث خبراء استخباراتيون أن علم الجينات سيكون يوماً ما إضافة مفيدة في صراعات القوى الدولية، كوسيلة مهمة في عالم الأمن القومي والتجسس الدولي الذي ينطوي على مخاطر عالية.

من جانبه، قال كيني بيكمان، مدير مركز الجينوم بجامعة مينيسوتا، إن هذه العينات المستخلصة جراء فحص كورونا تحتوي على أطنان من الحمض النووي البشري، موضحاً أنه يمكنك بالتأكيد أخذ تلك العينة، واستخراج الحمض النووي، والقيام بأي نوع من العمل الكامل الذي تريد القيام به على هذا الشخص.

ويوجد الحمض النووي داخل كل خلية في الجسم، ويمكن استخلاصه من طرق متعددة – مثل مسحة الأنف التي يتم استخدامها خلال اختبار فحص كورونا.

ويحتوي الحمض النووي على التعليمات التي تحتاجها للبقاء والنمو، كما يمكن استخدامه في علم الطب الشرعي، لربط شخص ما بدليل ما أو القضاء على شخص ما كمشتبه به في جريمة.