شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أنه يدعم الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، داعياً لحل الأزمة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.

وأوضح الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد على تأييدها لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأكد في بيان رسمي، على دعم دول مجلس التعاون للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في اجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

يأتي هذا في وقت تطورت فيه الأحداث على الساحة الأوكرانية، بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، وانعقاد مجلس الأمن الدولي وإعلان أمريكا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وتحرك وحدات من الجيش الروسي إلى إقليم دنباس.