شكرا لقرائتكم خبر عن بجرة قلم .. بوتين يحبس أنفاس العالم ويترقب خطوته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

يترقب العالم بخوف الخطوة القادمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعد إعلانه استقلال الجمهوريتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، وهجومه الحاد على الغرب وأوكرانيا خلال كلمته أمام الشعب الروسي مساء أمس الإثنين.

كما صعد بوتن مواجهته مع الولايات المتحدة وحلفائها إلى سقف جديد؛ فبجرة قلم، قطع بوتن قطعتين أخريين من أوكرانيا ليضيفها إلى شبه جزيرة القرم، التي سيطر عليها بنفس الطريقة في 2014.

كما زعم أنه سيرسل “قوات حفظ السلام” إلى المناطق المستقلة حديثا، وبالرغم من التعبير الملطف، يخشى المسؤولون الأميركيون من أن القوة يمكن أن تكون طليعة التعبئة الكبرى للغزو الكامل لأوكرانيا.

ووصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تصنيف روسيا للقوات التي كانت ترسلها إلى شرق أوكرانيا كـ “قوات حفظ سلام”؛ بالـ “هراء”.

مؤكدة إن القوة كانت “محاولة لخلق ذريعة لمزيد من الغزو لأوكرانيا”، لكن ما سيحدث في الساعات والأيام القادمة هو الذي سيحدد مسار العالم للسنوات المقبلة.

إذا توقف بوتن عند هذا الحد، فمن الممكن احتواء أزمة أوكرانيا، فمثل هذه الخطوة إلى الوراء – التي ربما تكون مصممة لتقسيم الولايات المتحدة عن الحلفاء الأقل تشددا – قد تتجنب أزمة عالمية أوسع.

وفي الولايات المتحدة، قد يجنب هذا السيناريو المؤقت الأميركيين ارتفاعًا مدمرًا جديدًا في أسعار البنزين والتضخم ويسمح للرئيس جو بايدن بالهروب من ضربة أخرى لمصداقيته في عام انتخابات منتصف المدة الصعبة.