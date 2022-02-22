شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بريطانيا: سنعلن اليوم فرض عقوبات ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صرحت الحكومة البريطانية، أنها ستعلن اليوم فرض عقوبات على روسيا جراء موقفها الأخير ضد أوكرانيا.

وأكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد بدأ؛ وأن بريطانيا سترد بإعلان عقوبات في وقت لاحق اليوم.

يأتي القرار البريطاني بعد اعتراف الرئيس الروسي فلادمير بوتن باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتزامها اليوم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد إعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وفي وقت سابق، فرضت أمريكا عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما.

وعقد مجلي الأمن الدولي جلسة طارئة، دعت خلالها الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التوتر والحروب.